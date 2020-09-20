Москва, , 07:20 — REGNUM Правительство Москвы и компания «Яндекс» договорились о тестировании первого беспилотного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Глава департамента Максим Лискутов обсудил возможность использования беспилотного транспорта в городской инфраструктуре во время визита в московский офис «Яндекса». Он отметил, что на дорогах Москвы передвигается уже почти сотня беспилотных автомобилей. В будущем парк беспилотников пополнится и другими видами транспорта.

«Правительство Москвы совместно с компанией «Яндекс» начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу», — сообщил Лискутов.

Он добавил использование технологий автономного вождения позволит сократить аварийность и снизить количество заторов на дорогах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор АО «Усть-Катавского вагоностроительного завода» Роман Новиков заявил о завершении половины работ по созданию российского беспилотного трамвая.

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