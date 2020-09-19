Пекин, , 23:46 — REGNUM Патент на смартфон с подэкранной и крестообразной камерами получила китайская компания Huawei. Об этом сообщается 18 сентября на сайте letsgodigital.org.

Речь идёт об аппарате, где использована новая технология, использующаяся при проектировании основной и фронтальной камер. Камера, расположенная на задней крышке смартфона, согласно патенту, теперь может иметь форму креста.

Фронтальная же камера и вовсе стала визуально незаметна. Предполагается, что, благодаря новым технологиям, камера будет скрываться под поверхностью экрана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что в разработке операционной системы Harmony OS от компании Huawei участвует порядка полутора тысячи граждан России.