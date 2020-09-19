Москва, , 20:54 — REGNUM Мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полёта на сверхзвуковых стратегических бомбардировщиках Ту-160 установили российские военные пилоты. Об этом сообщил в субботу, 19 сентября, сотрудникам СМИ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией ВКС Российской Федерации.

По его словам, всего два экипажа дальней авиации установили новый рекорд дальности и продолжительности полета для воздушных судов данного класса.

Кобылаш уточнил, что летчики ВКС России, преодолевшие более 20 тыс. км, находились в воздухе более 25 часов.

Напомним, что в 2010 году экипаж Ту-160 находился в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что над нейтральной акваторией Балтийского моря выполнили плановый полёт два российских стратегических ракетоносца Ту-160. Их прикрытие осуществляли Су-35 ВКС России.