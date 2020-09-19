Пекин, , 16:01 — REGNUM Запуск автоматической межпланетной миссии «Чанъэ-5» должен состояться до конца 2020 года, заявил старший конструктор проекта Юй Дэнъюнь на Китайской конференции по космосу в городе Фучжоу. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Космический аппарат «Чанъэ-3» на Луне Russian.news.cn

Зонд «Чанъэ-5» должен стать первым китайским космическим аппаратом, который доставит на Землю пробу лунного грунта. Ранее образцы лунного грунта возвращались на Землю только советскими аппаратами «Луна» и американскими пилотируемыми кораблями серии «Аполлон».

Юй Дэнъюнь заявил, что подготовка миссии «Чанъэ-5» идёт в штатном режиме. Он отметил, что лунная программа Китая включает три этапа лунных миссий: выход на окололунную орбиту, мягкую посадку и возвращение на Землю. Дэнъюнь добавил, что Китаю ужу удалось реализовать два из трёх этапов.

Планируется, что миссия «Чанъэ-5» будет запущена посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома «Вэньчан». Возвращаемый модуль миссии должен будет доставить на Землю около 2 кг лунного грунта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле сотрудник Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук Хайян Чжан заявил, что в качестве места посадки миссии «Чанъэ-5» выбрана площадка возле пика Рюмкера в Океане Бурь.