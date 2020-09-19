Париж, , 15:32 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт на разработку и запуск миссии, которая позволит изучить последствия эксперимента американского аэрокосмического агентства NASA по изменению орбиты астероида. Об этом сообщает пресс-служба EKA.

Главным подрядчиком в рамках этого контракта суммой €129,4 млн стала немецкая компания OHB Systems. Эта компания должна будет спроектировать и запустить космический аппарат Hera к астероиду Диморф. Диморф имеет небольшой астероид-спутник, получивший название Дидим.

Астероид Дидим должен стать целью эксперимента NASA. Американское аэрокосмическое агентство планирует отправить к космический аппарат DART. Этот аппарат должен будет столкнуться с астероидом, чтобы изменить его орбиту. Предполагается, что результаты этого эксперимента смогут использоваться при разработке систем защиты Земли от астероидов.

Целью миссии ЕКА станет изучение последствий столкновения аппарата DART с астероидом. Также в рамках этого проекта будут протестированы несколько новых технологий, включая возможность автономной навигации космического аппарата на орбите вокруг астероида.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что миссия DART будет запущена в июне 2021 года. Столкновение космического аппарата с астероидом запланировано на октябрь 2022 года.

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