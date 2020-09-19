Берлин, , 14:58 — REGNUM Автомобильный концерн Volkswagen планирует выпускать около 1,5 млн электромобилей в год к 2024 году, заявил главный исполнительный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер. Об этом сообщает портал Electrek.

Брандштеттер рассказал, что в Volkswagen ожидают успешных продаж нового электрического внедорожника ID.4. Он отметил, что именно этот внедорожник должен помочь Volkswagen выйти на массовый рынок.

«Volkswagen хочет стать лидером на мировом рынке электромобилей… Мы ожидаем, что к 2025 году бренд Volkswagen будет производить в общей сложности 1,5 миллиона электромобилей в год, а на ID.4 будет приходиться около трети этого объема», — заявил Брандштеттер.

Он добавил, что производство электромобилей ID.4 уже ведётся на заводах Volkswagen в Германии и Китае. В 2022 году концерн также рассчитывает начать производство этих моделей на новом предприятии в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе концерн Volkswagen запустил массовое производство электрического кроссовера ID.4.

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