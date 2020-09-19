Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа начала проверку деятельности китайской компании Tencent в сфере видеоигр в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Tencent является одной из крупнейших компаний в индустрии видеоигр. Ей принадлежат и некоторые активы в США, включая игровую студию Riot Games и долю в компании Epic Games.

По данным агентства Bloomberg, чиновники из министерства финансов США запросили у этих и других компаний информацию об используемых протоколах безопасности при обработке личных данных пользователей из Соединённых Штатов.

Ранее правительство США приняло решение об ограничении деятельности мессенджера WeChat, также принадлежащего Tencent. Эксперты полагают, что активы Tencent в сфере видеоигр в США могут оказаться под угрозой.

«Это расследование показывает, что игровые инвестиции Tencent в США, включая Riot Games, Epic Games и Activision Blizzard, могут оказаться под угрозой принудительно отчуждения по примеру TikTok компании ByteDance. По нашим оценкам, американские активы Tencent могут стоить не менее 22 миллиардов долларов, и на их долю приходится 6−7% её прибыли», — считают аналитики Bloomberg Intelligence Вей-Серн Линг и Тиффани Тэм,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре эксперты зафиксировали резкий рост числа загрузок в США мессенджера WeChat, принадлежащего компании Tencent.

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