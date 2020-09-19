Берлин, , 13:44 — REGNUM Руководство немецкого концерна Volkswagen рассматривает возможность передачи бренда Bugatti хорватскому производителю электромобилей Rimac Automobili. Об этом сообщает журнал Car со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в обмен на передачу бренда Bugatti концерн Volkswagen получит значительную долю в Rimac Automobili. Отмечается, что сделка уже одобрена руководством концерна, но ещё не утверждена наблюдательным советом.

В случае успеха эта сделка укрепит связи между хорватским производителем электромобилей и немецким концерном. В 2018 году компания Porsche (входит в Volkswagen Group) приобрела 10% акций Rimac Automobili, а в 2019 году — ещё 5,5% акций.

Компания Bugatti была основана во Франции в 1909 году. В настоящее время компания входит в состав Volkswagen, соответствующие права на бренд были приобретены немецким концерном в 1998 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что компания Bugatti прекратила производство штучных гиперкаров по индивидуальным проектам.

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