Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Шведская компания Ericsson заключила соглашение о приобретении американского производителя телекоммуникационного оборудования Cradlepoint за $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Cradlepoint специализируется на производстве оборудования для беспроводных сетей стандарта LTE и 5G. В Ericsson рассчитывают, что приобретение Cradlepoint поможет компании укрепить позиции на рынке корпоративного оборудования мобильной связи.

Сделка должна быть завершена до конца 2021 года. Отмечается, что приобретение стало крупнейшим для шведской компании за последние 13 лет. Предыдущая крупная сделка с участием Ericsson состоялась в 2007 году, когда шведская компания приобрела поставщика телекоммуникационного оборудования из США Redback Networks за $2,1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Ericsson представил прогноз, согласно которому к 2025 году ожидаемая база пользователей связи 5G составит около 2,8 млрд человек.

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