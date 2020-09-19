Пекин, , 12:48 — REGNUM В разработке операционной системы Harmony OS принимают участие около полутора тысяч специалистов из подразделений Huawei в России. Об этом сообщает газета Global Times.

Компания Huawei (сс) Open Grid Scheduler

В команду Huawei по исследованиям и разработкам входит около 1500 сотрудников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов России. Отмечается, что китайская компания привлекла российских специалистов к разработке Harmony OS, чтобы ускорить выпуск версии операционной системы, поддерживаемой на смартфонах. Также говорится, что российские специалисты работают не только над самой операционной системой, но и над приложениями для неё.

Разработка собственной операционной системы позволит Huawei отказаться от системы Android компании Google. Первая версия Harmony OS была представлена в 2019 году. Планируется, что эта операционная система будет использоваться для умных телевизоров, устройств интернета вещей и автомобильных компьютерных системах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю заявил, что первые смартфоны с Harmony OS появятся не ранее 2021 года.

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