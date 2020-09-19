Турин, Италия, , 11:49 — REGNUM Специалисты НПО им. Лавочкина провели работы по стыковке десантного и перелётного модуля межпланетной миссии «ЭкзоМарс-2022». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Российские специалисты проводили работы по стыковке модулей совместно с европейскими коллегами на площадке компании Thales Alenia Space в городе Турин в Италии. Планируется, что в конце сентября космический аппарат будет отправлен в Канны для дальнейшей подготовки к запуску.

«ЭкзоМарс» является совместным проектом госкорпорации «Росксосмос» и Европейского космического агентства (ЕКА). В состав миссии входит перелётный модуль, российская посадочная платформа и марсоход ЕКА.

Запуск миссии «ЭкзоМарс» планировался на 2020 год. В марте генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава ЕКА Ян Вёрнер приняли решение о переносе запуска на 2022 год. Причинами задержки миссии стали ухудшение эпидемиологической обстановки, а также необходимость доработки оборудования и программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте заместитель генерального директора Роскосмоса Михайл Хайлов заявил, что к 2022 году вероятность успеха миссии «ЭкзоМарс» будет доведена почти до 100%.