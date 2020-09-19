Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Временно исполняющая обязанности главы TikTok Ванесса Паппас призвала представителей Facebook и Instagram поддержать попытку оспорить в суде решение о блокировке социальной сети в США. Обращение опубликовано на странице Паппас в социальной сети Twitter.

Паппас заявила, что предстоящий запрет TikTok в США нанесёт вред не только китайской компании, но и всей отрасли.

«Мы приглашаем Facebook и Instagram открыто поддержать наш судебный процесс. Сейчас стоит забыть о нашей конкуренции, чтобы сосредоточиться на основных принципах, таких как свобода слова и соблюдение правовых процедур», — призвала Паппас.

Решение президента США Дональда Трампа об ограничении деятельности некоторых китайских компаний на территории Соединённых Штатов вступает в силу 20 сентября. После этого компании Apple и Google должны будут удалить TikTok из магазинов приложений в США.

В правительстве США заявляют, что ByteDance и другие компании из Китая представляют угрозу национальной безопасности США, однако не приводят никаких доказательств. Администрация TiKTok пытается оспорить это решение в судебном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор Instagram Адам Моссери заявил, что долгосрочные издержки для отрасли от запрета TikTok в США могут оказаться выше краткосрочной выгоды для конкурентов.