Пекин, , 10:48 — REGNUM Автоматическая межпланетная миссия «Тяньвэнь-1» успешно преодолела более 155 млн км на пути к Марсу, заявил главный конструктор проекта Чжан Жунцяо. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Главный конструктор миссии «Тяньвэнь-1» сообщил, что по состоянию на 18 сентября все приборы зонда работают в штатном режиме. Общая длина пройденной зондом траектории к 18 сентября составила 155 млн км. Всего на пути к Марсу «Тяньвэнь-1» предстоит преодолеть около 470 млн км.

Зонд «Тяньвэнь-1» должен прибыть к Марсу в феврале 2021 года. Чжан Жунцяо отметил, что самыми рискованными этапами миссии станет выход на орбиту вокруг Марса и спуск посадочного модуля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля с космодрома «Вэньчан» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первой китайской миссией по изучению Марса «Тяньвэнь-1».

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