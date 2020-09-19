Москва, , 09:21 — REGNUM Автомобильные дилеры в России завершили продажи популярного внедорожника Mitsubishi Pajero. Об этом сообщает портал Wroom со ссылкой на источники в отрасли.

Последняя партия внедорожников Mitsubishi Pajero была поставлена в Россию в октябре 2019 года. Тогда в Mitsubishi объявили, что автомобили четвёртого поколения станут последними в этой серии.

Автомобили Mitsubishi Pajero выпускались японской компанией с 1982 года. Пик популярности этих автомобилей в России пришёлся на 2011−2014 годы. В настоящее время самым продаваемым автомобилем Mitsubishi в России является модель Outlander.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре количество выпущенных на калужском заводе «ПСМА Рус» автомобилей марки Mistubishi превысило отметку в 200 тысяч.

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