Токио, , 08:19 — REGNUM Японская компания Mitsubishi Motors прекратит производство электромобиля i-MiEV в конце 2020 финансового года. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, отказ от дальнейшего производства этих автомобилей вызван низкими показателями продаж. В Mitsubishi Motors работают над новой моделью электромобиля, но она поступит в продажу не ранее 2023 финансового года.

Модель i-MiEV была выпущена в 2009 году. Отмечается, что она стала первой в мире серийным электромобилем, однако общее число продаж этих моделей составило только около 32 тысяч. При этом количество продаж модели Leaf, представленной годом позже компанией Nissan Motor, превысило 500 тысяч электромобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе инженеры Toyota Motor совместно с учёными из Киотского университета начали испытания прототипа аккумулятора для электромобилей следующего поколения.

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