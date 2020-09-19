Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Количество загрузок приложения WeChat на iOS-устройства в США резко выросло за несколько дней до блокировки мессенджера. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании SensorTower.

Мессенджер WeChat принадлежит китайской компании Tencent. 20 сентября в США вступит в силу запрет на проведение ряда финансовых операций с Tencent и другими китайскими компаниями. После этого Apple и Google должны будут удалить WeChat из своих магазинов мобильных приложений.

Эксперты SensorTower зафиксировали резкий рост количества загрузок китайского мессенджера в США за несколько дней до его блокировки. 18 сентября WeChat вошёл в первую сотню самых популярных мобильных приложений для iOS-устройств в США. Ранее в 2020 году мессенджер не поднимался выше 1000 места по загрузкам в США.

При этом в SensroTower не отметили роста количества загрузок социальной сети TikTok, которая также будет заблокирована 20 сентября. Принадлежащая компании ByteDance социальная сеть удерживалась в списке 15 самых популярных приложений в США в 2020 году и сохранила эти показатели в преддверии блокировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в министерстве коммерции КНР заявили о готовности принять меры, необходимые для защиты прав и интересов китайских компаний в США.

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