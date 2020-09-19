Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Xbox выложила в сеть PDF-файлы с макетами новых консолей Xbox Series X и Series S. Публикация была размещена 18 сентября на Twitter-странице компании.

Макеты позволяют воссоздать полноразмерные бумажные версии консолей. Геймерам понадобится сначала распечатать макеты на нескольких листах, а потом склеить эти листы перед окончательной «сборкой».

https://twitter.com/Xbox/status/1307001439806345216

Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября 2020 года. Ранее Microsoft сообщила, что Xbox Series S будет экономить место на накопителе. Поскольку консоль ориентирована на запуск игр с разрешением 1440p, она не будет загружать текстуры, предназначенные для разрешения 4K.

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