Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Американская компания SpaceX перенесла на неопределённый срок очередной запуск пакета спутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников системы Starlink планировался на 17 сентября. Из-за неблагоприятных погодных условий в районе стартового комплекса LC-39 на мысе Канаверал запуск был перенесён на 18 сентября, однако он также не состоялся.

«Мы отменяем запуск из-за неблагоприятной погоды, которая сохранится течение нескольких дней. Новая дата запуска будет объявлена позже», — сообщили в SpaceX.

Компания SpaceX создаёт группировку околоземных спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на орбиту выведено 713 спутников Starlink. Планируется, что общее количество спутников в составе группировки будет доведено до нескольких десятков тысяч аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре инженер SpaceX Кейт Тайс представила предварительный итоги закрытого тестирования системы спутникового интернета Starlink. Она заявила, что скорость передачи данных и ширина потока достаточны для потоковой передачи видео и многопользовательских видеоигр.

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