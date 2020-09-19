Москва, , 07:13 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» завершили испытания на герметичность пилотируемого корабля «Союз МС-17». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Испытания на герметичность проводились в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды. В Роскосмосе отмечают, что этот тип испытаний является наиболее объективным методом предстартовой проверки герметичности отсеков и бортовых систем крупногабаритных космических аппаратов.

Старт корабля «Союз МС-17» к Международной космической станции назначен на 14 октября. Корабль доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре высота орбиты МКС была увеличена на 800 метров для формирования баллистических условий перед прибытием корабля «Союз МС-17».

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