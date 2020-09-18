Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Специально для авторынка Китая компания Cadillac снабдит субкомпактный кроссовер Cadillac XT4 новой опцией. Об этом сообщается на портале Motor.

Новая система распознавания лиц, которой оснастят обновленный Cadillac XT4, получит название Face ID. Она позволит машине идентифицировать своего владельца в лицо.

В компании новую опцию назвали самой современной системой бесключевого доступа. При этом работает данная функция при любой погоде и в любое время суток.

Face ID состоит из сдвоенной инфракрасной камеры с адаптивной подсветкой, которая встроена в центральную стойку кузова. Система активируется во время того, как владелец подходит к машине, реагируя на сигнал со смартфона по Bluetooth. Затем она сканирует лицо владельца, открывает двери и позволяет завести мотор без ключа.

Кроме того, данная функция снабжена дополнительно возможностью разблокировки машины по отпечатку пальца или паролю. При этом помимо владельца машины Face ID может разрешить доступ ещё семи людям.

Стоит система Face ID 10 000 юаней (111 030 рублей).

Ранее стало известно, что компания Cadillac планирует привезти в Россия электрический кроссовер LYRIQ.

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