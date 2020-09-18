Москва, , 14:03 — REGNUM В Москве планируется запустить сервис «Народного каршеринга». Об этом 18 сентября сообщил вице-мэр города Максим Ликсутов в статье на Едином транспортном портале столицы.

Автомобильное движение. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал о новом цифровом решении — практике использования совместного транспорта.

«Мы прорабатываем запуск «Народного каршеринга». Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь», — написал Ликсутов.

Он привёл данные статистики, по которым в среднем свыше 90% времени личный автомобиль не используется своим владельцем. Новый сервис позволит автовладельцам заработать деньги, а городским властям — дополнительно разгрузить дороги.

Ликсутов пообещал «внимательно смотреть» профили пользователей, например, опыта вождения и стажа управления ТС. Собственники автомобилей смогут сами задать критерии возможных пользователей, а также задать места возврата машины.