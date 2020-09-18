Берлин, , 13:35 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил удлинённую гибридную версию седана 535Le 5-Series 2021 модельного года, разработанную специально для рынка Китая. Об этом сообщается на сайте «ПроКроссовер».

Официальная премьера новинки состоится в конце сентября 2020 года на Пекинском автосалоне.

Размер колёсной базы китайской версии 535Le составляет 3105 мм — на 130 мм больше, чем у седанов для авторынков Соединённых Штатов и Европы. Кроме того, автопроизводители оснастили модель особым гибридным силовым агрегатом, в состав которого входит двухлитровый четырёхцилиндровый бензиновый турбированный мотор, работающий с электрической установкой. Общая мощность агрегатов составляет 292 л. с.

Внешне авто выделяется спортивным обвесом и панорамной крышей. В салоне машины имеются информационно-развлекательный комплекс с опцией голосового управления, а также два дисплея для задних пассажиров.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель BMW в китайском городе Шэньян начал производство современных литиевых аккумуляторов собственной разработки.

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