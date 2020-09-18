Киев, , 13:21 — REGNUM На Украине зарегистрированы 23 872 электромобиля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году на учёт в стране было поставлено 5 тыс. автомобилей с электродвигателем.

Больше всего электромобилей зарегистрировали в Киеве и Киевской области, а также в Одесской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на Украине изготовили 121 автомобиль, что в 5,5 раз меньше, чем в августе 2019 года.

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