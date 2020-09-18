Берлин, , 12:34 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes разработал концепт-кар водородного грузовика GenH2 с запасом хода 1000 км. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полная масса тяжёлого тягача составляет 40 тонн. При этом его грузоподъемность равна 25 т.

В движение водородный грузовик приводится двумя электродвигателями максимальной мощностью 449 «лошадей» каждый. Энергия автомобиля генерируется 300-киловаттной системой топливных элементов. Они могут кратковременно наращивать мощность до 400 кВт. Для обеспечения кратковременной поддержки мощности топливного элемента в системе имеется аккумулятор.

Водород, используемый в качестве топлива для движения грузовика, хранится в двух баках по 40 кг каждый.

Ранее Mercedes представил прототип электрического тягача eActros LongHaul с запасом хода на 500 км. Запуск автомобиля в серию запланирован на 2024 год.

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