Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Американский концерн General Motors планирует запустить производство всех компонентов для электромобилей, в том числе и электромоторы. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

«Производство двигателей, трансмиссий, компонентов и систем трансмиссии — одна из самых развитых сфер GM, и этот производственный опыт оказывается полезным при переходе на электромобили», — сообщил вице-президент GM по программам автономных и электрических транспортных средств Кен Моррис.

По расчётам руководства компании, такой шаг позволит General Motors в перспективе построить вертикально интегрированный бизнес по выпуску электромобилей, сопоставимый с Tesla.

Система привода GM будет включать в себя мотор, трансмиссию и аккумулятор. Этот подход позволит увеличить КПД электрической системы автомобиля, что скажется либо на запасе хода, либо на массе модели.

Напомним, компания GMC (принадлежит General Motors) планирует создать субкомпактный паркетник, который будет самым маленьким в модельной гамме кроссоверов бренда.

Читайте также: Обнародовано фото ходовой части электрокара GMC Hummer