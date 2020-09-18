Берлин, , 10:18 — REGNUM Называться новый компактный кроссовер компании Volkswagen будет Taos. Об этом стало известно из тизера, размещённого на канале volkswagenargoficial в YouTube.

Модель названа в честь американского города Таос в штате Нью-Мексико. Он знаменит тем, что там ежегодно собираются художники и любители горных лыж.

В компании пообещали, что новое авто предложит «отличную цену, великолепную экономию топлива, прекрасные комплектации, а также передовые мультимедийные функции и системы помощи водителю».

Предполагается, что паркетник будет собран на модульной платформе MQB с многорычажной подвеской. Длина такой модели составит 4453 мм.

В качестве силовых агрегатов авто может получить либо 1.4 TSI на 150 л. с., либо 2.0 TSI производительностью 186 л. с.

Официально автопроизводитель представит новинку 13 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что глобальная премьера кроссовера Talagon, созданного совместным предприятием FAW-Volkswagen, состоится в четвертом квартале 2020 года.

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