Токио, , 09:55 — REGNUM Японская компания Mazda представила новую версию субкомпактного кроссовера CX-30. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новая топовая комплектация CX-30 оснащается 250-сильным турбированным двигателем Skyactiv-G Turbo объемом 2,5 л. В качестве трансмиссии у модели стоит шестиступенчатый «автомат». Привод только полный.

Кроме того, экстерьер новинки выделяется 18-дюймовыми колесными дисками, черным глянцем зеркал, увеличенными насадками на выхлопные трубы и логотипом TURBO на задней двери.

Внутри появились хромированные вставки, безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, аудиосистема Bose с 12 динамиками, а также 8,8-дюймовый большой центральный дисплей.

Ранее Mazda представила в США обновленный седан Mazda 6 2021 модельного года.

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