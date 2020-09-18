Париж, , 09:12 — REGNUM В 2021 году компания DS Automobiles представит ограниченную версию кроссовера DS 7 Crossback под названием Louvre Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компания DS Automobiles на протяжении пяти лет является одним из основных спонсоров парижского музея Лувр. Поэтому лимитированная серия DS 7 Crossback предназначена для поклонников этого музея и машин марки.

Экстерьер DS 7 Crossback Louvre Edition будет выделяться шильдиками с названием спецверсии, а также колесными дисками на 20 дюймов Alexandria с двухцветной отделкой.

Кроме того, зеркала заднего вида, а также табличку на приборной панели, будет украшать лазерная гравировка пирамид, стоящих на входе в Лувр. А в память мультимедиа будут внесены изображения 182 экспонатов музея.

Также вместе с машиной из лимитированной серии покупатель получит карту «Друзья Лувра», которая даёт возможность неограниченного доступа в Лувр.

Напомним, DS Automobiles — премиальный суббренд французской компании Citroen был создан в 2009 году.

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