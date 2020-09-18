Копенгаген, , 01:40 — REGNUM Датский производитель премиальной компьютерной периферии SteelSeries представил беспроводнe. игровую аудиогарнитуру Arctis 9 Wireless, которую можно будет подключать к ПК (PlayStation 5) и смартфону одновременно. Об этом 18 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Как поясняет компания, идея гарнитуры с двойным подключением по Bluetooth заключается в том, что геймеры смогут соединить её со смартфоном для приёма звонков, прослушивания музыки и разговора в голосовых чатах. При этом они также смогут получать качественный звук из игры по беспроводной связи. Отмечается, что такую же функцию имеют гарнитуры Arctis 9X и Arctis Pro Wireless.

Arctis 9 Wireless имеют мембрану диаметром 40-мм, выдвижной микрофон и согласно заявлениям производителя, смогут работать в беспроводном режиме 24 часа. В США наушники продаются по цене $200.

Компания SteelSeries была основана в 2001 году, её штаб-квартиа находится в городе Фредериксборг (Дания). Она также производит компьютерные мыши, коврики, клавиатуры и другую периферию.

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