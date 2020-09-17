Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Американская компания SpaceX отменила запланированный на 17 сентября запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группой спутников системы Starlink. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.

Старт ракеты (сс) SpaceX

Как отмечается, данное решение принято из-за возможных проблем при возвращении на Землю первой ступени ракеты и головного обтекателя. Подчёркивается, что никаких проблем с самой ракетой и спутниками нет.

Следующая попытка старта запланирована на 18 сентября, 13:57 по времени Восточного побережья США (20:57 мск).

Напомним, SpaceX формирует орбитальную группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Первые два экспериментальных спутника были выведены на орбиту в феврале 2018 года. Впоследствии компания провела ещё серию запусков ракет-носителей Falcon 9 с пакетами спутников. К середине 2020-х годов SpaceX рассчитывает нарастить группировку Starlink до 12 тысяч аппаратов.