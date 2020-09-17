Амстердам, , 15:43 — REGNUM Награду «Business Car of the Year 2021» (бизнес-автомобиль 2021 года) получил электрокар Tesla Model 3. Об этом сообщается на сайте Tekdeeps.com.

Церемония награждения прошла 16 сентября в нидерландском городе Мюйден. Представитель жюри подчеркнул, что это победа не только для компании Tesla, но и для электрической отрасли в целом.

«Жюри поставило под сомнение такие детали, как доставка и обслуживание. С другой стороны, продукт очень популярен, а собственная зарядная сеть Tesla — важный козырь», — пояснили члены комиссии.

Они также отметили хорошие показатели по стоимости, производительности, практичности и большой дальности хода модели.

Ранее стало известно, что компания Tesla планирует начать поставки производимых в Шанхае электрокаров в другие страны.

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