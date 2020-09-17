Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM Нижегородское ООО «Промышленные технологии» планирует начать выпуск спецверсий Lada Vesta. Об этом стало известно из документов (ОТТС), опубликованных на сайте Росстандарта.

Согласно ОТТС, новые Lada Vesta будут предназначены для перевозки инвалидов, грузов, а также для медицинской, кинологической и ветеринарной служб, а также для перевозки лабораторий, мастерских и прочего.

В комплекте оборудования спецмашин может быть включена перегородка за первым и вторым рядом кресел, столы, стеллажи, специальные крепления для инвалидного кресла. Кроме того, в машину можно установить поворотное кресло для людей с ограниченными физическими возможностями.

Всего будут собраны 150 таких спецавтомобилей.

Ранее АвтоВАЗ приступил к производству новых спецверсий Lada под названием Black. Первой моделью, получившей новую спецверсию, стала Vesta Cross.

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