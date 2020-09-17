Лондон, , 13:57 — REGNUM Автокомпания Moke International выпустит 56 экземпляров возрождённого ультракомпактного вседорожника Mini Moke. Об этом сообщает издание Autocar.

Стоить лимитированные авто будут 20 тыс. фунтов (около 2 млн рублей).

Таким образом, новая версия внедорожника Mini Moke, выпущенная в январе 1964 года, опять станет доступна для автолюбителей. Собираться авто будет на автопредприятии British Motor Corporation Longbridge в городе Бирмингем.

Отмечается, что модернизация модели Moke практически не затронет его шасси, при этом обновлённое авто будет отличаться усиленной подвеской и переработанной тормозной системой.

Под капотом авто будет трудиться 67-сильный мотор рабочим объёмом 1,1 литра, работающий как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Максимальная скорость Mini Moke составит 110 км/ч, а расход бензина составит около восьми литров на 100 км.

Напомним, Mini Moke, который выпускался 56 лет назад, снабжался 34-сильным мотором объёмом 848 см³.

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