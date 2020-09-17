Токио, , 12:34 — REGNUM В сети появился официальный тизер рестайлингового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Изображение новинки размещено на официальном сайте компании.

Mitsubishi Eclipse Cross Mitsubishi

В компании отметили, что автомобиль будет создан в стиле концептуальной модели e-Evolution, премьера которой состоялась два года назад.

«Новый дизайн вдохновлен концепцией e-Evolution, которая подчеркивает мощь и динамику будущих внедорожников», — сообщил главный менеджер отдела дизайна MMC Сейджи Ватанабе.

Продажи рестайлингового Mitsubishi Eclipse Cross стартуют на авторынке Соединённых Штатов в первом квартале 2021 года. Будет ли продаваться эта модель в России не сообщается.

Напомним, в сентябре 2020 года с конвейера калужского завода «ПСМА Рус» сошёл 200-тысячный автомобиль марки Mitsubishi.

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