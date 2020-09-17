Лондон, , 11:34 — REGNUM Британская компания Jaguar Land Rover переносит сроки премьеры и выпуска электрических моделей Range Rover и Jaguar XJ. Об этом 17 сентября сообщает издание Autocar со ссылкой на телефонные переговоры с инвесторами, в которых принимали участие топ-менеджеры Jaguar Land Rover.

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Так, по словам финансового директора британского бренда Адриана Марделла, два новых автомобиля бренда будут официально представлены в октябре и ноябре нынешнего года.

Созданы новинки будут на платформах MLA от JLR. Ожидается, что электрический Range Rover будет немного ниже, чем модель Velar. Оба автомобиля будут собирать на модернизированном автозаводе Castle Bromwich.

Стоит отметить, что разработка автомобилей Range Rover, Range Rover Sport и Defender 90 нового поколения продолжалась во время ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.

Напомним, в августе текущего года в России было продано десять электрокаров I-Type компании Jaguar, что является вторым результатом после модели Audi E-Tron (29 ед.)

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