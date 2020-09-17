Анкара, , 09:35 — REGNUM Турецкая компания Baykar представила прототип своего первого летающего автомобиля под названием Gezeri. Демонстрационное видео с полётом авто размещено на канале Ottoman в YouTube.

В ходе тестового полёта прототип весом 230 кг смог подняться над землей на высоту 10 метров. Испытания проводились как днём, так и ночью.

Однако, по заверению производителей, серийная версия аэромобиля сможет совершать полёты на высоте двух тысяч метров и развивать скорость до 100 км/ч. Максимально летающий автомобиль сможет преодолеть расстояние в 70−80 км.

В воздух электрический летающий аппарат поднимается с помощью восьми винтов, питающимися от аккумуляторов.

Ранее стало известно, что Toyota планирует инвестировать около 400 млн долларов на выпуск «летающих такси».

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