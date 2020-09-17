Москва, , 08:50 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 11 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали 11 автомобилей Mercedes-Benz E-Класса (тип 213), S-Класса (тип 222), CLS (тип 257), которые были реализованы в 2017—2019 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность несоответствия спецификации функции предупреждения о непристегнутом ремне безопасности», — говорится в сообщении.

На подпавших под отзыв автомобилях будет выполнено SCN-кодирование в блоке управления комбинацией приборов. Для этого владельцам машин нужно обратиться в ближайший дилерский центр.

Ранее «Мерседес-Бенц РУС» объявлял об отзыве в России 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC, CLS.

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