Москва, , 07:33 — REGNUM Процесс испытаний корабельных ударных вертолетов Ка-52К «Катран» завершен, машины готовы к серийному производству, заявил РИА Новости генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев.

При этом отмечается, что неустранимые замечания от Министерства обороны РФ отсутствуют. Михеев добавил, что в настоящее время Ка-52К задействованы в испытаниях при поступлении новых фрегатов и корветов на боевое дежурство ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года стало известно, что Ка-52К «Катран» получил на оснащение новую управляемую ракету, чтобы поражать береговые цели, не заходя в зону действия вражеских систем ПВО.

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