Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Facebook официально представила новую гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2, компания назвала её цену и дату старта продаж. Информация была опубликована 17 сентября на сайте Oculus.

Новое устройство поступит в магазины 13 октября 2020 года по цене $299. Разрешение каждого дисплея гарнитуры — 1832 на 1920 пикселей, время автономной работы в беспроводном режиме составит около 2−3 часов. Одной из главных особенностей устройства является наличие технологии отслеживания рук и пальцев, ожидается, что вскоре эта функция выйдет из режима бета-тестирования.

Отмечается, что Oculus Quest 2 примерно на 10% легче своего предшественника, а контроллеры Oculus Touch стали более эргономичными, в частности, они получили упор для большого пальца. Гарнитура подключается к ПК при помощи кабеля USB Type C, это, в частности, позволит владельцам Quest 2 играть в те же игры, что и на Oculus Rift.

Facebook 14 сентября 2020 года случайно раньше времени опубликовала на своём сайте информацию о характеристиках Oculus Quest 2, компания также выложила рекламные ролики. Позже инсайдеры сообщили, что она, скорее всего, представит гарнитуру 16 сентября 2020 года.

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