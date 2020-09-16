Владивосток, , 22:42 — REGNUM Головной танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах», построенный в Приморье на судостроительном предприятии «Звезда», выведен на ходовые испытания, сообщает 16 сентября пресс-служба завода.

Первый из 12 заказанных танкеров спущен на воду в мае 2020 года с опережением сроков. Первый выход танкера в море состоялся 15 сентября. Будут проведены ходовые испытания, в ходе которых проверят скоростные характеристики судна и его управляемость на разных режимах.

По итогам испытаний будет проведена сертификация танкера.

Ранее танкеры типа «Афрамакс» в России не строились. Главная и вспомогательная энергетические установки судна могут работать как на обычном топливе, так и на сжиженном природном газе.

Нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в любых районах Мирового океана. Длина танкера составляет 250 метров, водоизмещение 114 тыс. тонн, скорость хода до 14,6 узла, ледовый класс — ICE-1А. На палубе судна оборудована вертолётная площадка.

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