Берлин, , 18:42 — REGNUM Германский бундесвер принял на вооружение новую штурмовую винтовку МК 556, которая должна заменить в войсках винтовку HK G36, сообщает интернет-ресурс Soldat&Technic.

Конкурс на новый образец стрелкового оружия, объявленный военным ведомством ФРГ, выиграла компания C.G. Haenel, с которой уже подписан контракт на поставку 120 тыс. единиц Maschinenkarabiner 556 (автоматический карабин калибра 5,56 мм.). Первые партии нового оружия поступят в бундесвер в октябре-ноябре 2020 года.

Общая сумма контракта оценивается в 245 млн евро.

Соперниками МК556 в финале конкурса были штурмовые винтовки HK416 и HK433 от оружейной компании Heckler & Koch.

Новая винтовка МК 556 создана на основе американской автоматической винтовки AR15/M16, использует патрон 5,56×45 мм НАТО и 30-местные магазины, совместимые с американскими винтовками М16 и карабинами М4.

Винтовка МК 556 оснащается сменными стволами разной длины, от 266 до 408 мм и в зависимости от установленного ствола имеет массу от 3,3 до 3,6 кг.

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