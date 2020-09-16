Москва, , 13:41 — REGNUM Российская компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала в сентябре резкий рост числа подозрительных доменов, в названии которых используется слово Apple. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что с января по август 2020 года в «Лаборатории Касперского» специалисты компании находили порядка 100 подозрительных доменов по всему миру, в названии которых фигурировало слово Apple.

«Однако в сентябре количество таких ресурсов резко увеличилось и на 9 сентября составляло уже больше 700» , — сказали в компании.

Уточняется, что на таких сайтах пользователям якобы должны были предлагать найти потерянный телефон. Также были зафиксированы сайты, мимикрирующие под сервис поддержки Apple. Вероятнее всего, такие ресурсы создавались с целью кражи учетных записей, уточнили в «Лаборатории Касперского».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что количество компьютеров, заражённых вредоносным программным обеспечением, в 2019 году сократилось на 10% по сравнению с 2018 годом.

Читайте подробнее: Эксперты зафиксировали снижение количества вредоносных программ