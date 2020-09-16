Сеул, , 12:14 — REGNUM Под новым суббрендом IONIQ южнокорейская компания KIA планирует выпустить к 2027 году семь новых моделей электрокаров. Тизер будущих новинок распространила пресс-служба предприятия.

Первый электрокар под названием EV будет представлен уже в 2021 году. На данный момент компания начала его тестирование.

Чтобы клиенты охотнее брали автомобили с электродвигателем компания вкладывает часть своих средств в развитие зарядной инфраструктуры. Так, в сентябре прошлого года KIA инвестировала денежные средства в создания быстрых зарядных станций IONITY в Европе.

Кроме того, южнокорейская компания замыслила грандиозный проект по созданию разветвленной сети зарядных станций в Китае и Соединённых Штатах, а через десять лет автопроизводитель планирует построить сеть из полутора тысяч ЭЗС в Южной Корее.

Ранее компания KIA представила в Южной Корее обновленный седан Stinger Meister.

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