Берлин, , 11:12 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design создало тюнинг-кит (тюнинговый набор) для вседорожника Land Rover Defender нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Land Rover Defender от тюнинг-ателье Lumma Design Lumma-design.com

Авто в новом тюнинговом варианте получило название Lumma CLR LD.

Детали обвеса авто могут быть сделаны по желанию заказчика либо из углепластика или из полиуретана. Lumma CLR LD выделяется большими накладками колёсных арок, оригинальными порогами, стильным передним бампером, а также строгим дизайном радиаторной решётки, небольшим спойлером и новым капотом.

Внимание также привлекает обтекатель с несколькими светодиодными фонарями, установленный над передним стеклом. Образ тюнингового авто дополняют колёсные диски размером от 19 до 23 дюймов.

Стоимость тюнингового набора в ателье пока не сообщают.

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