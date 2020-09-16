Сант-Агата-Болоньезе, Италия, , 09:11 — REGNUM С конвейера итальянского завода компании Automobili Lamborghini в коммуне Сант-Агата-Болоньезе сошёл десятитысячный суперкар Aventador с мотором V12. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый Aventador был собран девять лет назад. «Юбилейный» экземпляр представляет из себя Aventador SVJ Roadster, выполненный в сером цвете Grigio Acheso. Авто имеет красную ливрею Rosso Mimir, а салон машины выполнен в красном Rosso Alala и черном цветах.

Конструкция фюзеляжа авто представляет собой инновационный монокок из углеродного волокна. В отличие от других решений он объединяет кабину, пол и крышу машины в единую конструкцию, обеспечивая чрезвычайно высокую структурную жесткость и, следовательно, максимальную производительность.

Под капотом автомобиля функционирует V12 производительностью 700 «лошадей». Этот движок агрегатируется с роботизированной трансмиссией ISR. До «сотни» модель разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость Aventador равна 350 км/ч.

Напомним, впервые Aventador появился в модельном ряду Aventador в 2011 году в качестве версии LP 700−4.

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