Москва, , 08:53 — REGNUM На 1 июля 2020 года в России больше всего было зарегистрировано моделей Lada 2107. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На начало июля в РФ было зарегистрировано 1 664 000 Lada 2107. На втором месте в рейтинге самых распространённых в России автомобилей находится Lada 2106 с показателем 1 305 000 единиц. Тройку лидеров замыкает модель Lada 4×4 (1 млн шт.).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Kia Rio (880 000 ед.) и Lada 2110 (824 000 ед.).

Напомним, всего на 1 июля текущего года на территории России зарегистрировано около 45 млн легковых машин.

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