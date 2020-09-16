Купертино, США, , 08:19 — REGNUM Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch 6 и «бюджетные» Apple Watch SE. Показ новинок состоялся в штаб-квартире компании в Купертино в режиме онлайн.

В Apple Watch 6 установлен процессор S6, а экран поддерживает режим Always-On. Кроме того, новинку оснастили датчиком, позволяющим проводить измерения уровня кислорода в крови. Корпус устройства доступен в новых цветах — голубом, обновленном золотом и красном.

«Бюджетный» Apple Watch SE работает на чипе S5, поддерживая сотовую связь без телефона. Цена новинки составит 279$ (порядка 21 тыс. рублей), в то время как Apple Watch Series 6 будет стоить $399 (около 30 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, компания Apple впервые за девять лет не представила новую модель IPhone. Компания представила только новинки смарт-часов, планшетов iPad Air, наушников AirPods и колонки HomePod.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса мероприятие в этом году прошло в онлайн-формате.

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