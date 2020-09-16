Иокогама, Япония, , 08:13 — REGNUM Японская компания Nissan представила новую модель Z-серии под названием Nissan Z Proto. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премьера нового спортивного автомобиля японской марки прошла в Иокогаме. Отмечается, что данная модель это дань уважения 50-летнему наследию Z и в то же время это вполне современный спортивный автомобиль.

Кузов Nissan Z Proto окрашен в ярко-желтый перламутровый цвет, как и первое поколение 240Z. Такой же цвет был у модели 300ZX.

Под капотом новинки стоит улучшенный двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Ранее компания Nissan представила обновлённую версию представительского спортивного седана премиум-класса Skyline.

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