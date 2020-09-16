Вашингтон, 16 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Новые смарт-часы Apple Watch 6 и Apple Watch SE представила американская компания Apple. Видеозапись презентации, проходившей в онлайн-формате, размещена на Youtube-канале корпорации.
Стоимость «бюджетных» Apple Watch SE составляет $279 (около 21 тыс. руб), а Apple Watch Series 6 — $399 (примерно 30 тыс. рублей). Гаджеты будут доступны в золотом, синем, красном и сером цветах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корпорация Apple не собирается показывать новые модели смартфонов iPhone 12 во время мероприятия 15 сентября.
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