Пекин, , 04:05 — REGNUM Популярная китайская платформа обмена видео Bilibili сообщила о запуске первого сделанного на заказ спутника в космос, который будет использоваться для отправки видео Земли с космоса в интернет, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Спутник был запущен на ракете-носителе «Чанчжэн-11» с плавучей платформы в Желтом море и был успешно впоследствии выведен на солнечно-синхронную орбиту. Ожидается, что спутник также будет наблюдать за небесными объектами и собирать высококачественные цветные видео для использования в различных научно-популярных сервисах.

Вице-председатель совета директоров и главный операционный сотрудник компании Ли Ни заявил, что спутник будет предоставлять материалы для производства видео, которые часто будут появляться на платформе Bilibili.

Сами же видео будут затрагивать темы технологий, науки, гуманитарных наук, благотворительности и образования. В будущем спутник также предложит сервисы космической съемки специально для пользователей Bilibili. Напомним, что портал был создан в июне 2009 года и сейчас является одной из самых популярных платформ среди молодых китайцев.